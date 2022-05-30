«Тигран не пришел на заседание»: Юлия Салибекова из «Дома-2» раскрыла детали суда, на котором ее развели с мужем

В этот понедельник, 30 мая, звезды «Дома-2» Юлия и Тигран Салибековы официально развелись.

Еще утром Юлия Салибекова сообщила, что с этого момента она не является женой Тиграна, и показала в микроблоге судебное решение.

Чуть позже она рассказала, какие эмоции охватили ее в связи с этим событием.

«Ощущаю облегчение. Ощущаю радость. Освобождена я, освобожден Тигран. Никто никому ничего не должен. Было все очень здорово», — поделилась Юлия Салибекова.

В отличие от нее, Тигран Салибеков предпочел не являться в суд. Вероятно, он решил поберечь свои нервы. Все-таки развод — не самое приятное событие в жизни.

«Тигран не пришел на заседание, чем сделал мне большое одолжение — все прошло еще быстрее. Так что теперь я свободна, лечу дальше и наслаждаюсь жизнью», — заключила Юлия Салибекова.

Напомним, брак Салибековых продлился более десяти лет. За это время на свет появились трое сыновей пары — Ролан, Эльдар и Баграт.

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