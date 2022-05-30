Акцент на глаза: мастер-класс крутого макияжа
Видео
Как приготовить вкусную творожную запеканку с изюмом
Видео

Волочкова поддержала летний тренд на неоновые оттенки в своем ярком педикюре

Звезда сделала покрытие на пальчиках в салатовом цвете.

Волочкова поддержала летний тренд на неоновые оттенки в своем ярком педикюре
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова подготовилась к лету, сделав салатовый педикюр в неоновом оттенке. Бьюти-преображением балерина похвасталась в своем телеграме.

«Сочетание ярких красок поднимает репетиционное настроение», — подписала она кадр.

Анастасия Волочкова. Фото: t.me/volochkova_anastasiya

О моде на флуоресцентные тона в летнее время Teleprogramma.pro рассказывала стилист Словена Соколова.

«Неоновые оттенки в тренде. Разный цвет на руках — тоже свежее веяние», — говорила эксперт.

К слову, ранее певица Клава Кока тоже выбрала салатовый гель-лак в неоновом оттенке. Она накрасила им пальчики на одной руке, а на второй сделала розовый маникюр.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro! 

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть. 

Тэги

Анастасия ВолочковаВолочковаманикюрпедикюр