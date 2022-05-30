Волочкова поддержала летний тренд на неоновые оттенки в своем ярком педикюре

Звезда сделала покрытие на пальчиках в салатовом цвете.

Анастасия Волочкова подготовилась к лету, сделав салатовый педикюр в неоновом оттенке. Бьюти-преображением балерина похвасталась в своем телеграме.

«Сочетание ярких красок поднимает репетиционное настроение», — подписала она кадр.

О моде на флуоресцентные тона в летнее время Teleprogramma.pro рассказывала стилист Словена Соколова.

«Неоновые оттенки в тренде. Разный цвет на руках — тоже свежее веяние», — говорила эксперт.

К слову, ранее певица Клава Кока тоже выбрала салатовый гель-лак в неоновом оттенке. Она накрасила им пальчики на одной руке, а на второй сделала розовый маникюр.

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