«Мой тортик»: муж Дарьи Пынзарь из «Дома-2» Сергей показал на одном фото всю свою семью

Экс-участник и ведущий проекта Сергей Пынзарь обожает жену и двух сыновей Тему и Давида.

Бывшие участники «Дома-2», а ныне его ведущие Дарья и Сергей Пынзарь — одна из самых крепких семей, вышедших с проекта.

У пары подрастают двое сыновей Тема и Давид, а сами Дарья и Сергей называют себя лучшими друзьями друг друга. В большой дружбе между всеми членами семьи и кроется успех счастливого и гармоничного брака Пынзарей.

30 мая свой день рождения отмечает Сергей Пынзарь, ему исполнилось 38 лет.

В микроблоге Сергей Пынзарь показал свое главное достижение к этому возрасту, которым он невероятно гордится. Это его жена Дарья Пынзарь и сыновья Тема и Давид.

На фото все четверо позируют с улыбками и выглядят очень счастливыми.

«А вот и мой тортик на день рождения в 38 лет, а в голове все еще 20», — подписал семейный кадр Сергей Пынзарь.

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