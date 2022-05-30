«Никому об этом не говорила!»: Ортман рассказала, как «Тутси» сидели месяцами голодом из-за Шульгина

Бывший муж Валерии просто бросил выпускников «Фабрики» и не хотел ими заниматься.

Ирина Ортман, солистка группы «Тутси», которая недавно возродилась, рассказала, как страдала вместе с другими членами коллектива по окончании «Фабрики звезд».

Их продюсер Александр Шульгин не стал подписывать договор о сотрудничестве с Первым каналом по окончании проекта и сам забросил коллектив. В итоге певицы из «Тутси», на тот момент имеющие колоссальную популярность, сидели по домам месяцами без копейки денег. Связанные контрактом они не могли также заработать на стороне.

Правда, призналась Ирина Ортман, особенно смелые все-таки иногда калымили, потому что иного выхода для выживания у них не было. Певицу один раз застукал Шульгин на Камчатке, позвонив ей и спросив, где она и что делает. Ей пришлось сознаваться.

«Это было страшно, когда не на что тебе есть. Ты известный, а у тебя нет денег даже на метро. Я никому об этом не говорила!» — сказала Ирина Ортман на YouTube-проекте «Звездач».

Вырученные деньги за тот концерт (1,5 тысячи долларов) Шульгин заставил потратить Ортман на концертный костюм. Потом продюсер передал свои права Виктору Дробышу, поскольку так и не придумал, что делать ему с этим коллективом.

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