Карнавал всех обманула? Стоун вышел в свет с таинственной спутницей на фоне слухов о свадьбе

Когда спортсмену задали вопрос про помолвку с популярной блогершей, он ответил неоднозначно.

Саша Стоун является бойцом ММА, многократным чемпионом России по боевым искусствам. Зрители познакомились с ним поближе, когда он появился на шоу «Звезды в Африке».

Лишь недавно он признался, что у него была возлюбленная, когда начался проект. Однако Саша с ней расстался и закрутил роман с Валей Карнавал. Если во время съемок популярная блогерша воспринимала его как друга, то после окончания шоу их стали видеть вместе.

Недавно во время отдыха на Мальдивах избранник устроил для Вали романтический ужин. После этого она похвасталась кольцом на заветном пальчике. Поклонники решили, что случилась помолвка.

Однако на премии канала RU.TV он появился с другой девушкой. Его сопровождала стройная блондинка в неоновом наряде. А когда журналисты стали спрашивать Стоуна о скорой свадьбе, то он ответил весьма уклончиво.

«Ходят слухи, что ты сделал Карнавал предложение, говорят, было даже кольцо. Это так?» — уточнили журналисты. «Все возможно», — смущенно ответил Стоун, сообщает «Радио Комсомольская правда».

Пользователи Сети в свою очередь раскритиковали его спутницу на премии. Многие озадачены тем, что Саша вышел в свет без Карнавал. Но не исключено, что блогерша просто была занята, поэтому не смогла его сопровождать.

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