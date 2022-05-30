А обувка-то разная! Орбакайте в джинсах «бананах» и двухцветных лоферах пустилась в пляс под свой хит

Кристина Орбакайте покрасовалась в ультрамодном аутфите. Старшая дочка Аллы Пугачевой примерила стильные джинсы «бананы» со светло-серым свитшотом и пиджаком оверсайз модного оттенка слоновой кости с «заплаткой» из денима. Образ певицы дополнили имиджевые очки. Остромодной деталью аутфита стали двухцветные лоферы: один ботинок — белый, а второй — горчичный.

«Когда так и не смогла выбрать из двух вариантов цвета обуви», — пошутила Орбакайте, щеголяя в обновке.

Певица устроила зажигательные танцы под свой хит, покрасовавшись в элегантном аутфите. В модных джинсах Орбакайте выглядела одновременно расслаблено и уютно. Дочка Примадонны неплохо разбирается в трендах. Ранее артистка отметила 51-летие. Примечательно, что Алла Пугачева не стала поздравлять дочку в личном микроблоге, чем раздула слухи о разладе в семье.

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