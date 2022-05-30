«Приятный и улыбчивый»: Ирина Безрукова в платье по фигуре предстала с красавцем-мужчиной

Актриса Ирина Безрукова рассказала о мимолетном знакомстве со швейцарским актером и режиссером Венсаном Пересом.

Актриса Ирина Безрукова объявила о новой рубрике, которую будет вести в микроблоге.

В ней артистка намерена показывать свои совместные фотографии с заграничными звездами. Открыла Ирина Безрукова рубрику снимком, на котором предстала с Венсаном Пересом – швейцарским актером и режиссером и весьма обаятельным мужчиной.

В кадре Ирина Безрукова позирует в темно-синем платье по фигуре на красной дорожке международного кинофестиваля «Bridge of arts».

Несколько лет назад мероприятие проходило в родном городе Ирины Безруковой Ростове-на-Дону. Актриса была ведущей фестиваля, на который приглашалось много зарубежных звезд.

«И мы с ними жили в одном небольшом охраняемом частном отеле. Поэтому имели возможность со всеми знакомиться и общаться. Венсан Перес — настоящий джентльмен, легкий в общении, приятный и улыбчивый. Но интересно еще то, что на фоне, прямо за нами, Академический театр драмы, в котором я работала, будучи студенткой. Именно там была моя первая профессиональная сцена», — поделилась Ирина Безрукова.

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