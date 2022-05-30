«Я верю в 32 мая»: в Москве проходит ежегодный благотворительный фестиваль

Праздничное мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и проводится уже более 13 лет.

Два дня — 30 и 31 мая — в Москве проходит благотворительный фестиваль под названием «Я верю в 32 мая». Мероприятие посвящено Международному Дню защиты детей, а его гостями станут ребята из детских домов, малообеспеченных и многодетных семей.

Фестиваль проводится уже больше 13 лет, и на его площадке объединяются творчески одаренные дети, известные артисты, деятели культуры.

В этом году участники фестиваля увидят мюзикл «Лестница в небо». Его сюжет отсылает к известной пьесе «Тот самый барон Мюнхгаузен». Здесь барон Мюнхгаузен предстанет ребенком, который вновь пройдет все перипетии жизни в обществе и узнает, насколько изменился мир и люди в нем.

В мюзикле прозвучат стихи и монологи известных поэтов и писателей разных времен — от А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского до Булата Окуджавы и Валентина Гафта. Что касается музыки, то будут звучать и современные, электронные композиции и песни Николая Носкова, и классические произведения.

На благотворительный фестиваль «Я верю в 32 мая» приглашены Николай Носков, Екатерина Волкова, Михаил Башкатов, Ольга Дибцева, Юлия Куварзина и другие известные артисты.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.