Макс Барских не возвращает деньги

В Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей продолжают поступать все новые заявления от российских зрителей: они жалуются на то, что их обманул украинский артист Макс Барских.

Исполнитель не только отказался выступать в России, но и отказался возвращать деньги за уже купленные билеты на его концерты. Всего в ведомстве накопилось уже более 30 жалоб на 150 тысяч рублей, и ожидаются новые заявления.

Сбор жалоб будет закрыт 10 июня. Будет направлена претензия в «Ладошки шоу»: возможно, организаторы захотят решить вопрос в досудебном порядке.

«Задача Роспотребнадзора — защита прав потребителя. Организатор концертов уже должен решать вопрос с исполнителем в рамках заключенного контракта с исполнителем. Там обязательно оговаривался этот пункт», — сообщает издание «РИА ФАН».

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