По уши влюблен в Зепюр? Прилучный миловался на пляже с новой пассией, не отпуская ее пальчики

Актер из сериала «Мажор», похоже, совсем потерял голову от чувств к 26-летней Зепюр Брутян.

Павла Прилучного внимательные поклонники уже назвали «отцом года» за то, что «мажор» пропустил выпускной бал в детском саду 6-летней дочки Мии. И если бы не Агата Муцениеце, которая «спамила» бывшему мужу видеоролики с детского праздника, звезда сериала «Желтый глаз тигра» о торжестве бы едва ли вспомнил. «Да тут и не до детей!», «С Зепюр теперь надо о детках думать», «У старших есть мамаша», «Дети под присмотром, Паша на морях», — шутили поклонники.

Позируя у бассейна на фоне пальм, Павел Прилучный покрасовался с Зепюр, не отпуская нежные пальчики возлюбленной. Актер миловался с красавицей, не скрывая своих чувств к ней. Похоже, «мажор» полностью очарован Брутян.

«Ну как там в Москве погода? У нас тепло», — похвастался Прилучный, чем тут же привлек внимание фанатов. «Не то что тепло, тут бы я сказала — жарко!», «Уже за ручку ходят! Ну любофф», «Вскружила голову-то! Пацан про все забыл», «Фигурка у Зепюровны — огонь!», «Шикарная парочка», «Пашка совсем забыл про детей! Только одна Зепюр на уме», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!