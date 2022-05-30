«Мои мальчики»: Мария Горбань подловила, как муж играет с маленьким сыном Ниланом

Актриса Мария Горбань получает удовольствие, наблюдая за своими парнями — большим и поменьше.

Актриса Мария Горбань летом прошлого года во второй раз стала мамой. Экранная жена Дмитрия Нагиева подарила своему супругу, оператору Кириллу Зоткину, сына.

Нилан родился в США, а затем родители привезли его в Россию.

Мария Горбань наслаждается материнством и часто делится фото и видео с участием сына со своими поклонниками.

На этот раз звезда сериала «Кухня» подловила, как ее муж играет с сыном. Отец и его наследник уютно расположились на садовом диванчике. Папа делал смешное движение губами, а Нилан тут же подхватывал и повторял.

«Мои мальчики», — подписала кадры Мария Горбань.

Поклонники пришли в восторг от милого и видео и в один голос заявили, что Нилан, как и его старшая сестра Стефания, похож на свою звездную маму.

«Копия сестрички», «Ваши детки очень похожи на вас», «Папа плохому не научит», «Вторая Фаня», — высказались в Сети.

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