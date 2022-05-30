«Вызов на мое истерзанное тщеславие»: Дмитрий Нагиев о своей новой роли в кино

«Кинокомпания братьев Андреасян» приступила к работе над новым проектом под рабочим названием «Охотник».

Главную роль в фильме играет известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. Ожидается, что картина станет его настоящим бенефисом.

«Очередной вызов на мое истерзанное тщеславие, — сказал о работе над фильмом Дмитрий Нагиев. — Но это важная и сложная роль для меня — человека, купившего диплом у таксиста, которая потребует особых усилий. Еще никогда мне не приходилось играть слепого, в лесу, противостоящего всем его обитателям».

По сюжету главный герой «Охотника» по имени Виктор из-за проблем сбегает ото всех и селится в лесу. Здесь он ведет уединенную жизнь отшельника. Однажды на охоте он получает травму из-за разорвавшегося патрона и теряет зрение.

Съемки фильма ведутся в Подмосковье и Тверской области в течение мая и июня. Релиз картины ожидается осенью этого года. Продюсируют «Охотника» Гевонд и Сарик Андреасяны.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.