«Все вместе не живем»: 48-летний Авербух рассказал о том, как общается с тещей — мамой юной Лизы

48-летний Илья Авербух больше чем на двадцать лет старше своей красавицы-жены. При этом «папина дочка» Лиза Арзамасова считает, что ей очень повезло встретить такого мудрого человека, как ее супруг. У пары подрастает общий сын Левушка. Кстати, хореограф совсем не против того, чтобы молодая жена подарила ему еще и малютку-дочку.

Так, постановщик ледовых шоу сумел очаровать и маму Лизы. К Юлии Арзамасовой хореограф относится как к близкому другу — слово «теща» ему совершенно не нравится. Илья Изяславич всегда рад, когда мама Елизаветы приходит к ним в гости. Между тем сама Лиза называет свою маму «бабочкой», а не бабушкой.

« Очень повезло, мы с Юлей абсолютно понимаем друг друга. А вот слово «теща» мне кажется каким-то некрасивым. Для меня Юля — большой друг, мы общаемся, обсуждаем какие-то творческие вещи, она сильно помогает Лизе со Львом, часто бывает у нас дома, но при этом мы соблюдаем определенную дистанцию и все вместе не живем в одном доме», — приводит Wday слова Илья Авербуха.

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