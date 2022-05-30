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«Все вместе не живем»: 48-летний Авербух рассказал о том, как общается с тещей — мамой юной Лизы

Юлия Арзамасова старается помогать дочери воспитывать внука Левушку. Кстати, свою маму звезда ситкома «Папины дочки» называет «бабочкой», а не бабушкой.

«Все вместе не живем»: 48-летний Авербух рассказал о том, как общается с тещей — мамой юной Лизы
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Global Look Press

48-летний Илья Авербух больше чем на двадцать лет старше своей красавицы-жены. При этом «папина дочка» Лиза Арзамасова считает, что ей очень повезло встретить такого мудрого человека, как ее супруг. У пары подрастает общий сын Левушка. Кстати, хореограф совсем не против того, чтобы молодая жена подарила ему еще и малютку-дочку.

Так, постановщик ледовых шоу сумел очаровать и маму Лизы. К Юлии Арзамасовой хореограф относится как к близкому другу — слово «теща» ему совершенно не нравится. Илья Изяславич всегда рад, когда мама Елизаветы приходит к ним в гости. Между тем сама Лиза называет свою маму «бабочкой», а не бабушкой.

Актриса Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова с сынишкой Левушкой в саду. Фото: личный архив

« Очень повезло, мы с Юлей абсолютно понимаем друг друга. А вот слово «теща» мне кажется каким-то некрасивым. Для меня Юля — большой друг, мы общаемся, обсуждаем какие-то творческие вещи, она сильно помогает Лизе со Львом, часто бывает у нас дома, но при этом мы соблюдаем определенную дистанцию и все вместе не живем в одном доме», — приводит Wday слова Илья Авербуха.

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