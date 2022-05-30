«Мне тогда было 17 лет»: Джанабаева вспомнила, как перебралась из Волгограда в Москву

Альбина Джанабаева стала женой Валерий Меладзе, подарив ему троих детей — сыновей Константина и Луку, а также дочку Агату. Первенец артистки уже выпорхнул из семейного гнезда, в одном из интервью поп-дива намекнула, что их с Валерием старший сын учится за границей. Так, Альбина уточнила, что ее наследник уехал учится, а значит, оставил отчий дом. Сама Джанабаева не по наслышке знает о том, как непросто жить на новом месте, вдали от семьи.

Сама певица переехала в Москву из Волгограда. Будучи юной девушкой, Альбина старалась не обращать внимание на какие-то сложности в быту, всему она училась самостоятельно, постепенно привыкая к взрослой жизни.

«Мне тогда было 17 лет, и я очень быстро адаптировалась. Может быть, дело в возрасте, и поэтому особо долго ни к чему не привыкала. Все неудобства рассматривала и оценивала как временные, училась и была настолько увлечена этим процессом, новыми людьми, что какие-либо бытовые неустройства не воспринимала всерьез», — приводит Wday слова Альбины Джанабаевой.

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