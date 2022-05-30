Акцент на глаза: мастер-класс крутого макияжа
Видео
Как приготовить вкусную творожную запеканку с изюмом
Видео

«Для меня все были соперниками»: Олег Верещагин высказался о своей победе в шоу ТНТ «Звезды в Африке»

Шоумен Олег Верещагин вышел в финал проекта вместе с блогером Валей Карнавал.

«Для меня все были соперниками»: Олег Верещагин высказался о своей победе в шоу ТНТ «Звезды в Африке»
Олег Верещагин. Фото: Global Look Press

В минувшее воскресенье, 29 мая, в эфир телеканала ТНТ вышел финальный выпуск экстремального реалити-шоу «Звезды в Африке».

Победу в нем одержал шоумен Олег Верещагин. За нее он получил пять миллионов рублей, которые отправят на спасение исчезающих видов животных.

В финал Олег Верещагин вышел вместе с блогером Валей Карнавал, он обошел красавицу в решающей схватке. Вале не хватило до победы всего одной звезды.

«В финале я долго никого конкретного не представлял. Все для меня, кроме ребят из нашего лагеря, были соперниками. Но, после ухода Ромы Юнусова, когда я остался один, с каждым днем все больше представлял в финале Валю, потому что она больше всех хотела победить», — сказал после победы Олег Верещагин.

Он добавил, что еще в начале проекта предполагал, что в финал выйдет Саша Стоун. Но тот покинул шоу по собственному желанию, и с того момента Олег Верещагин считал своим главным соперником Валю Карнавал.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

 

Тэги

«Звезды в Африке»Валя КарнавалКанал ТНТОлег Верещагинпобедитель