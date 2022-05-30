«Он в кино, потому что за него заплатили!»: 31-летний внук Янковского — про обидный блат

Сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры признался, что его очень часто сравнивают с именитым дедом. И, по словам молодого человека, он не может понять, заслужил ли это право — сравниваться? А если заслужил — то, значит, достиг каких-то нереальных высот? Сам Иван считает, что совершенно глупая затея сравнивать его с дедом — Олегом Янковским. «Мы в разное время живем, в разном кино работаем», — отметил Иван.

При этом юноша дал понять, что ему абсолютно все равно, кто что думает или скажет. То, что он делает, в первую очередь делает исключительно для себя, чтобы самому что-то про жизнь понять. И понять, каким он может быть в лучшем виде.

«Да, это искусство (игнорировать чужое мнение. — Прим. ред.). Просто я и Лиза, моя сестра, мы с рождения оказались в ситуации, когда постоянно приходилось оправдываться. Например, в школе все время я был виноват. Почему? «А потому что ты такой особенный». И потом продолжилось: он в кино, потому что за него заплатили, бла-бла-бла. Иными словами, как правильно сказала Лиза в каком-то интервью, это харассмент. Тогда мы про такое понятие не знали, а сейчас можно и так назвать. В тот момент мы и стали вырабатывать спокойное отношение к чужому мнению. Это «бла-бла-бла», — приводит Wday слова Ивана Янковского.

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