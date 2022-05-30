«Дело сделано»: Юлия Салибекова из «Дома-2» сообщила, что официально развелась с Тиграном

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова поделилась важной новостью со своей аудиторией.
В понедельник утром, 30 мая, она пришла в суд, чтобы официально развестись с отцом троих своих сыновей — Тиграном Салибековым.
В публикации Юлия Салибекова обратилась к бывшей свекрови, которую, вероятно, считает виновницей краха семьи.
«Развели! Ура! Ну что ж, дело сделано. Обращаюсь к Татьяне Христофоровне Салибековой из города Моздок (моей бывшей свекрови). Вот видите, как получилось, хотели прогнуть меня и закрыть за мой счет свой гештальт, но не получилось. Вместо этого освободили меня, за что вам спасибо.
Теперь у вас, Татьяна Христофоровна, новая задача: объяснить своему сыну, как так получилось, что вы сломали ему жизнь. Мне вы ничего не сломали, все только на пользу», — высказалась Юлия Салибекова.
Она уточнила, что полетела дальше по своим делам. Теперь уже в статусе свободной женщины с тремя детьми на руках.
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