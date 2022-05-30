Сын Оксаны Фандеры признался, с кем по молодости советовался о съемках в кино

Иван Янковский продолжил славную актерскую династию своей семьи. Говоря о том, как по молодости он решал, сниматься ли ему в том или ином проекте, сын Оксаны Фандеры признался, что в первую очередь советовался с родителями — самыми близкими для него людьми. Ну а уже с опытом юноша стал сам разбираться в том, что ему нужно в данный момент.

«Я уже из возраста «советоваться» вышел. Когда я был моложе, 18–19 лет, только окончил институт, был смысл посоветоваться с родителями, с семьей — с людьми, которые давно уже в этой индустрии и понимают, стоит ли работать с этим режиссером, сценаристом, например. Сейчас есть уже определенный багаж, в большинстве своем я знаю, кто что из себя представляет. И я либо хочу это играть, либо считаю, что это пустая трата времени, потому что мне ничего не дает как человеку. Когда я через роль расту, учусь чему-то и выхожу новым, другим, вот это важно», — приводит Wday слова Ивана Янковского.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!