Даниил Белых из «Сватов» называет любимую жену тем же прозвищем, что и Ивана Будько свою машину

Даниил Белых с ностальгией и теплотой вспоминает съемки в сериале «Сваты» — эта картина, без преувеличения, стала народной.

«Встреча с коллега сродни встрече выпускника с учителями. Увидишь Татьяну Кравченко и, понимаешь, что сейчас снова будешь Максимом, а она Валюхой. И это приносит радость, свет и море позитивных эмоций. Если вдруг скажут, что будем снимать «Сватов» в 3D буду только рад. В этом кино важен ансамбль, красота командной игры», — с юмором говорил актер.

Также Белых вспомнил забавную историю, которая произошла с ним на съемках. Оказывается, своей любимой жене Даниил дал то же самое прозвище, которым Ивана Будько (он же Федор Добронравов, — Прим. ред.) называет свою машину.

«Однажды, когда ехали со съемочной группой по Москве, мне позвонила жена. Я привык называть ее ласточкой. И тут ко мне поворачиваются парни из нашей команды с вопросом: «С машиной Ивана Будько разговариваешь?». Так совпало, что мы с героем Федора Добронравова одинаково называем любимых: он — машину, а я — жену», — приводит Wday слова Даниила Белых.

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