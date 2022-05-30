«Какая солидная стала»: Садальский отреагировал на совместное фото двух Ларис – Гузеевой и Удовиченко

Известный актер Стас Садальский не смог пройти мимо снимка его красавиц-коллег Ларисы Гузеевой и Ларисы Удовиченко.

Популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась в микроблоге снимком, который сделала пять лет назад на отдыхе в Болгарии.

В этой стране она проводила время вместе со своей коллегой, звездой театра и кино Ларисой Удовиченко.

Под снимком Гузеева написала теплые слова про Удовиченко, назвав ее своим учителем.

«Все в жизни не случайно. Судьба сводит-разводит, и каждый человек для нас учитель. И каждый вовремя. Точно знаю. Болгария. Лет пять назад», — высказалась Лариса Гузеева.

В кадре она нежно приобнимает за плечи Ларису Удовиченко. В то время Ларисе Гузеевой было 58 лет, а ее тезке Удовиченко –62 года. Выглядят обе знаменитости прекрасно.

Мимо снимка не смог пройти молча Стас Садальский.

«Какая Ларик солидная стала», — написал он в комментариях.

Правда, что хотел этим сказать Садальский, актер не пояснил. Комплимент получился немного сомнительным.

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