Золото, беж и много воздушных шаров: Волосожар показала роскошно украшенный особняк ко дню рождения сына

Татьяна Волосожар предстала в праздничном интерьере на руках с годовалым Теодором.

Сыну прославленных фигуристов Татьяны Волосожар и Максима Транькова — Теодору — на днях исполнился годик.

Судя по всему, первый день рождения наследника пара отмечала дома. В честь праздника особняк был украшен с особенным шиком.

В микроблоге Татьяна Волосожар показала гостиную, которая декорирована огромным количеством воздушных шаров и надувными фигурками животных.

Цвет праздника — желтый, так что доминирующими цветами стали золотой, бежевый и белый.

«Получилось так классно! Лучше, чем хотелось даже! Такое настроение сказочно-мультяшного зоопарка. И шарики опять будут летать под потолком много месяцев, хоть в Сочи их с собой вези. Хотя, уверена, они нас дома дождутся и будут как новенькие. По Ликиным дням рождениям уже знаю», — написала в микроблоге Татьяна Волосожар.

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