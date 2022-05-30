«Не надо путать с предателем родины»: Кеосаян назвал Урганта хайпожором и дурачком

По словам телеведущего, никто не лишал его коллегу гражданства, да и не за что это делать.

Телеведущий Тигран Кеосаян в своем YouTube-шоу «Кеосаян daily» заявил, что россиянам не надо ненавидеть его коллегу Ивана Урганта. По его словам, никто не лишал телеведущего гражданства. Да и не за что это делать.

«Ваня просто дурачок, ну хайпожор. Больше ничего. Не надо путать с предателем родины». Тигран Кеосаян

По словам Кеосаяна, творческая интеллигенция в последнее время читала какие-то отдельные ресурсы, которые им посоветовали более политизированные друзья. В то же время Кеосаян заметил, если программа «Вечерний Ургант» в будущем выйдет в эфир, то это будет самый настоящий плевок в лицо всем жителям страны.

Напомним, что шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с февраля. При этом телеведущий Иван Ургант, по некоторым данным, уже вернулся в Россию из Израиля. Что будет дальше с его программой — неизвестно.

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