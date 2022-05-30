Прилучный с молодой женой Брутян поселился в номере на Маврикии за 500 долларов в сутки

Актер Павел Прилучный и его 26-летняя молодая жена актриса Зепюр Брутян поселились на Маврикии в шикарном отеле, стоимость которого в сутки составляет 500 долларов.

Отметим, что на курорте множество красивых пляжей и бассейнов. В одном из них прямо над водой висят качели. Именно здесь много времени проводит Зепюр Брутян.

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Любопытно, что Павел Прилучный каждый день выкладывает новые снимки со своей второй половинкой. Так часто о личной жизни он никогда не рассказывал. Некоторые поклонники актера и вовсе думают, что это всего лишь некий пиар-роман. Якобы на самом деле никакой свадьбы не было, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что до недавнего времени Павел Прилучный был вместе с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Однако затем ошарашил всех новостью о свадьбе со звездой сериала «В клетке» Зепюр Брутян, которая младше его на восемь лет.

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