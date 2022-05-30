«Человек угробил театр Гоголя»: Поплавская осудила Серебренникова за участие в Каннском кинофестивале

Актриса Яна Поплавская заявила, что такие люди, как режиссер Кирилл Серебренников, — псевдосвободные граждане, которые получают гранты из госбюджетов.

«Мог ли Кирилл Серебренников рассчитывать на Каннский показ? Этот человек угробил театр Гоголя, показывая трансгендеров, транссексуалов и гомосексуалистов. Ребята, вас никто не трогает. Сидите тихо по домам». Яна Поплавская

Как заметила Поплавская, в свое время актер Евгений Евстигнеев сказал: «Ребятки, если наступит время, когда актеры бездарные штаны будут снимать, значит, каюк культуре».

По словам Поплавской, она не понимает, что режиссера так привлекает в голых людях в своих постановках. Она посоветовала подобным персонажам встать перед зеркалом и посмотреть, что «между ног болтается» и показать это жене, сообщает argumenti.ru.

Напомним, что Кирилл Серебренников на Каннском кинофестивале показал свой фильм «Жена Чайковского». Картина осталась без награды.

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