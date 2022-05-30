«Я не иду на компромиссы с совестью»: Ксения Собчак высказалась о своей «громкой» фамилии

По словам светской львицы, она всегда делает то, что считает правильным.

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» ответила на слухи, что ей все в этой жизни сходит с рук.

«Не очень понимаю, что именно мне сходит с рук. Я никогда своей фамилией не злоупотребляю. Никогда не хотела и не хочу, чтобы ко мне относились как-то из-за фамилии. Я делаю, что считаю правильным. И не иду на компромиссы с совестью. Всегда понимаю, что это может быть очень сложно». Ксения Собчак

Как отметила Ксения Собчак, ей всегда интересны фразы, что именно ей сходит с рук.

«Что я делаю ужасного или криминального. Мне кажется, что это просто вопрос внутренней свободы. Я просто чувствую себя свободным человеком. Но это не связано с моей фамилией. Это связано с ощущением моей свободы. А есть масса людей, которые просто чувствуют себя несвободными. И действуют исходя из этой несвободы», — заявила Ксения Собчак.

Напомним, что Ксения Собчак — популярная телеведущая. Ее отец — первый и единственный мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Телезвезде нередко достается из-за «громкой» фамилии.

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