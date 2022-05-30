«Отличный день и отличное место»: Макеева рассказала, как отметила первую годовщину семейной жизни

Актриса вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова в прошлом году.

Анастасия Макеева и Роман Мальков стали супругами в мае прошлого года. Пышное торжество по случаю бракосочетания они организовали в прошлом году на юге России. Отметить первую годовщину семейной жизни решили в кругу семьи в загородном клубе.

«Немного грустно оттого, что мои родители находятся сегодня далеко. Но одновременно и радостно, потому что родители моего мужа так тепло принимают меня в своей семье. Поэтому в их компании я чувствую себя комфортно. Отличный день и отличное место!» — написала Макеева.

Напомним, для звезды театра этот брак стал четвертым, а для бизнесмена вторым. Также с молодой семьей живет старший сын Романа — 17-летний Андрей Мальков, который перебрался в Москву из словенской Любляны весной прошлого года.

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