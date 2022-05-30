«Дорожает все время»: Веденеева рассказала, что происходит с ценами на коммуналку в Европе

По словам актрисы, она еще не видела последнего перерасчета.

Актриса Татьяна Веденеева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о ценах на коммуналку в Европе.

«Еще нет перерасчета, но она дорожает все время. Я давно открыла счет. Во Франции многие вещи автоматически списываются. Например, есть телефон, к которому привязан Интернет и русское телевидение, то это списывается из банка. Сейчас это большая проблема. Деньги кончатся, и я не знаю, как счет пополнить». Татьяна Веденеева

Как отметила Веденеева, в Европе деньги со счетов списываются сразу за квартал. При этом в студии прозвучала сумма в пятьсот евро. На это Веденеева воскликнула: «Коммуналка за мою квартиру в центре Москвы такая же!» — заметила она.

Напомним, что у Татьяны Веденеевой есть квартиры в Риге и на Лазурном Берегу. При этом она не исключает, что недвижимость просто заберут из-за сложившейся в мире ситуации.

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