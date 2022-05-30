Новости шоу-бизнеса: где находятся Брежнева и Меладзе, Садальский набросился на Цискаридзе, Шахназаров увидел у Макаревича мазохистские наклонности

Об этих и других новостях из мира звезд — в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Накануне стало известно, где на самом деле находятся Вера Брежнева и Константин Меладзе. Тем временем Станислав Садальский остался недоволен просмотром «Сегодня вечером» с Николаем Цискаридзе, а песни Макса Барских вновь доступны для россиян. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 29 мая, — в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Где находятся Вера Брежнева и Константин Меладзе

Несколько месяцев назад Вера Брежнева заявляла, что ее муж Константин Меладзе прячется в подвалах на Украине. На самом же деле, супруги загорают на солнечном берегу в Италии, где у них есть собственная вилла.

«Просто они сейчас стараются лишний раз никуда не высовываться и не привлекать к себе внимание. Видимо, боятся, что любое их действие в нынешней обстановке может обернуться против них», — рассказала бывший продюсер телеканала «Муз-ТВ» Олеся Сазыкина «Экспресс газете».

Станислав Садальский вновь набросился на Николая Цискаридзе

Актер и блогер Стас Садальский ранее был недоволен рейтингами программы «Сегодня вечером», где Максима Галкина заменил Николай Цискаридзе. Теперь же Садальский сам решил посмотреть программу и вынес свой вердикт.

«Что-то в датском королевстве прокисло, если на ночь глядя говорят о каше с блинами. Понял секрет Андрея Малахова и его огромный рейтинг: приглашает тех, кто не мозолит глаза на ТВ. Восхищаюсь», — высказался Стас Садальский в телеграм-канале.

Михаил Шахназаров нашел у Андрея Макаревича мазохистские наклонности

Накануне Андрей Макаревич послал на четыре буквы тех россиян, кто рисует букву Z, поддерживая действия Россиии. Публицист Михаил Шахназаров после этого сделал свой вывод.

«У Макаревича мазохистские наклонности. Стремление вернуться в страну, населенную варварами, это маниакальное желание унизить себя», — сказал Шахназаров.

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Агата Муцениеце увлеклась алкоголем

Пока Павел Прилучный с новой женой Зепюр Брутян наслаждаются отдыхом на Маврикии, его экс-супруга Агата Муцениеце призналась, что выпивает алкоголь. Перед полетом актриса отведала пиво.

«А это было выпито и съедено перед полетом! Стыдно? Ну немножко! Так что не думайте, что я такая вся идеальная, я такая же, как все», — объяснила актриса.

Песни Макса Барских вновь доступны в России

Музыка украинского певца Макса Барских вновь доступна для россиян. Хотя ранее артист не только гневно высказывался в адрес России, но и запретил свои песни, разорвал контракты и отменил все концерты.

«Треки Макса Барских вновь доступны российским пользователям. Ранее артист удалял свои песни с российских платформ. Музыка спасет мир или что-то другое?» — задается вопросом Ксения Собчак.

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