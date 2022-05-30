«Есть предпосылки, что могут отобрать»: Веденеева — о судьбе квартир в Риге и на Лазурном берегу

Актриса Татьяна Веденеева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, что будет с ее квартирами на Лазурном Берегу и в Риге.

«Татьяна, у вас и квартира на Лазурном Берегу, и в Риге. Когда последний раз там были?» — задала вопрос ведущая Лера Кудрявцева.

«В прошлом году. Думаю, это надо продать, пока не поздно, потому что есть предпосылки, что могут у всех россиян отобрать. В шестом пункте европейских санаций, который они готовят, есть дополнение: всем российским гражданам будут запрещаться в Европе любые сделки с недвижимостью. Не только покупка, но и продажа, сдача в аренду. Как только вы не платите за счета, у европейцев есть право не просто поменять замок, а выставить вашу квартиру на продажу». Татьяна Веденеева

Напомним, что россияне сейчас лишены возможности попасть в свои квартиры в Европе. Авиасообщение со многими странами прервано.

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