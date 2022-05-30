«Вырезать эту мадам не представляется возможным»: Запашный объяснил, как Наргиз появилась на ТВ

По словам звезды, сам он терпеть не может эту певицу.

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграме» признался, что терпеть не может певицу Наргиз Закирову. Он напомнил, что данной исполнительницы на 50 лет запрещен въезд в Россию.

По словам Запашного, на канале «Звезда» вышел первый выпуск музыкального шоу «Новая звезда». В членах жюри была Наргиз Закирова.

«Эта программа снималась уже достаточно давно, и вырезать эту мадам Наргиз не представляется возможным. Если руководство телеканала пойдет на поводу у недовольных людей и снимет программу с эфира, то прежде всего мы оставим без такого нужного эфира большое количество хороших исполнителей, которые очень сильно старались длительное время и делали все возможное для достойного представления своих регионов нашей необъятной Родины». Эдгард Запашный

Как заметил Эдгард Запашный, сейчас именно тот момент в нашей стране, когда из-за одной дуры не должны пострадать совершенно невинные люди.

Напомним, что «Новая звезда» – это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. В финале зрители могут не согласиться с мнением звездного жюри и выбрать свою «Новую звезду – 2022» с помощью масштабного голосования.

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