Барановская упала на дороге прямо в центре Москвы и категорически отказалась вставать

Телеведущая Юлия Барановская приняла участие в благотворительном забеге, чтобы поддержать фонд Константина Хабенского.

Гонка проходила в центре Москвы. На забег многие приходили семьями, с детьми.

Экс-жена футболиста Андрея Аршавина тоже пришла на спортивную акцию с двумя сыновьями и дочкой. Лучшим показателем смог похвастаться старший сын Юлии Барановской Арсений, который пробежал 10 км.

Однако самой Юлии Барановской забег дался непросто. В какой-то момент она просто свалилась на дорогу и долго не хотела вставать.

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