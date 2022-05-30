«Мой четвертый ребенок! Хочу вас познакомить поближе!»: Газманова сделала заявление

Марина Газманова в своих социальных сетях ошарашила поклонников неожиданным признанием: «Вот и родился мой четвертый ребенок, имя ему «Откровенник», хочу вас познакомить поближе!» Оказалось, что избранница Олега Газманова выпустила книгу.

С помощью печатного сборника Марина Газманова решила научить людей стать лучше. Олег Газманов и вовсе не поскупился на эпитеты ради своей любимой женщины.

«Почему эта книга самая главная? Потому что она про вас, о вас и написана вами. Она в своем роде единственная, как и вы сами. Книга «Откровенник» — это то, что вы сможете передать вашей дочери, внучке, потомкам», — написал певец в соцсетях.

Отметим, что Марина и Олег Газмановы подняли на ноги троих детей, не разделяя на своих и чужих. Родион родился в первом браке музыканта от Ирины Газмановой.

Филипп появился на свет у Марины Газмановой от Вячеслава Мавроди, бывшего вице-президента и главного бухгалтера «МММ», родного брата Сергея Мавроди.

Дочь Мариана – совместный ребенок Марины и Олега.

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