Рогов показал платье, которое безнадежно устарело в этом сезоне

Люверсы на одежде дизайнеры больше не используют.

Александр Рогов в эфире проекта СТС «Рогов+» (обновленный «Рогов в деле») при разборе гардероба героини по имени Валя обратил внимание на ее любимое платье.

Участница фэшн-преображения считала его универсальным, на все случаи жизни. Александр Рогов же заверил – его лучше вообще убрать из своего гардероба, оно немодное и тусклое. И объяснил почему.

«Это платье формальное и немножко устаревшее. Устаревшее оно из-за вот этих деталей. Видишь здесь люверсы? Если бы таких элементов не было, это было бы симпатичное, фоновое, нейтральное платье. Но ты же не хочешь быть фоновой и нейтральной? Поэтому я считаю, что это платье для твоей жизни вообще не подходит», — сказал Рогов.

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