Kalush Orchestra обогатилась на 900 тысяч долларов, продав свой приз за «Евровидение»

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на «Евровидении», продала хрустальную статуэтку конкурса. Коллективу удалось выручить на благотворительном аукционе 900 тысяч долларов, передает ТАСС.
Известно, что приз купила криптовалютная биржа WhiteBIT. Деньги пойдут на помощь Украине.
Напомним, финал 66-го «Евровидения-2022» состоялся в итальянском Турине. Kalush Orchestra получила первое место конкурса, второе – Великобритания, третье — Испания.
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