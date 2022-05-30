«Раскачивать лодку не хочу»: Рогов ответил на грязь, которую вылила Летучая на него

Елена Летучая продержалась на СТС в программе «Рогов+» всего один выпуск. Зрители сразу не приняли ее фигуру в модном проекте, обвинив в комментариях под выпуском на канале YouTub в излишнем высокомерии и ненужности. При этом ее соведущий Александр Рогов попытался отстоять коллегу, сказав в своем Telegram-канале, что стоит присмотреться к ней.

В итоге Елена Летучая написала два длинных поста про свой уход, обвинив и канал, и Александра Рогова в том, что она рассчитывала на нечто иное, и точно не на приставку «+» к известной фамилии.

«Звезда обвинила стилиста в интригах и подлости. Особенно оскорбилась на «+». Не для того она годами белые перчатки пачкала, чтобы в названии только как математический символ появиться», — написал про Летучую Telegram-канал «Звездная пыль».

А пока от СТС не поступило официального объяснения происходящего, Александр Рогов пытается отбиться от вопросов поклонников, обещая раскрыть подробности несколько позже.

«Однажды я расскажу эту историю, но сейчас раскачивать лодку я не хочу. Зачем дарить столько внимания? Я лучше буду дарить любовь! <…> Спасибо Елене за съемки в шоу! Я шлю любовь и добро! Предпочитаю воздержаться от комментариев», — написал в своем Telegram-канале ведущий.

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