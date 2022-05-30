А в конце – обнимашки со «Спартаком»: Максим в струящемся белом платье впервые после болезни спела на футболе

Певица вышла на стадион босиком, как героиня ее легендарной песни.

Кубок России по футболу окончился для болельщиков «Спартака» великой радостью – их команда победила «Динамо» со счетом 2:1.

Поддержать команду на поле вышла певица Максим, песня которой «Знаешь ли ты» стала символом «Спартака». Фанаты исполняют ее каждый матч в едином порыве.

На сей раз вместе с Максим композицию пели и сами футболисты, а в конце окружили артистку и устроили общие обнимашки. Растроганная певица прослезилась.

Градус чувств был повышен и тем, что Максим вышла к своим спортсменам без обуви, как героиня ее песни, которую она исполняла. Это был первый выход звезды к «Спартаку» после перенесенной болезни, вызванной коронавирусом.

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