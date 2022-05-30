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«Нож в спину»: Летучая на фоне возмущений зрителей сама ушла с СТС

Ведущая заявила, что планировала участвовать в совсем другом проекте.

«Нож в спину»: Летучая на фоне возмущений зрителей сама ушла с СТС
Александр Рогов и Елена Летучая. Фото: СТС

29 мая вышел долгожданный проект «Рогов+» на СТС, который анонсировался, как обновленный «Рогов в деле». В качестве соведущего выступила Елена Летучая, которая кроме привычного амплуа ревизора чистоты обсудила с Александром Роговым образы участницы модного эксперимента.

Однако зрители явно не оценили участие ведущей в программе. «Высокомерная», «лишняя», «холодная», — такими эпитетами наградили Летучую в комментариях на YouTube-канале, где выложили первый выпуск.

Комментарии под выпуском "Рогов+"
Комментарии под выпуском «Рогов+». Скриншот: youtu.be/FNVdEoaKjvQ

На фоне этих возмущений стало известно, что Елена Летучая уходит с СТС из-за несогласия с форматом передачи. «Нож в спину», — написала ведущая в социальных сетях.

«Звезда обвинила стилиста в интригах и подлости. Особенно оскорбилась на «+». Не для того она годами белые перчатки пачкала, чтобы в названии только как математический символ появиться», — написал  Telegram-канал «Звездная пыль».

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