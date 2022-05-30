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«Ужас! Где они это покупают?»: какой жилет, по мнению Рогова, нужно каждой женщине выбросить на свалку

Теперь модный проект на СТС выходит в обновленном формате.

«Ужас! Где они это покупают?»: какой жилет, по мнению Рогова, нужно каждой женщине выбросить на свалку
Александр Рогов. Фото: Михаил Фролов/ КП

Программа «Рогов в деле» на СТС прекратила свое существование, однако появился новый проект «Рогов+».

Теперь вместе со стилистом Александром Роговым гардероб участниц разбирает еще один эксперт. В первом выпуске компанию ведущему составила Елена Летучая.

На разборе гардероба героини шоу по имени Валя оба ведущих пришли в ужас от ее любимого вязаного жилета, который есть практически у каждой второй россиянки в шкафу.

Жилет, который разозлил ведущих. Стоп-кадр: СТС/ шоу «Рогов+»

«О господи, что это такое вообще? Где они это покупают?» — воскликнула Летучая при виде него.

«Это ужас! Это просто ужас!» — сказал Александр Рогов.

В финале проекта Валя вышла к зеркалу в белом жакете и юбке-карандаше в пайетках. Рогов заметил, что теперь она выглядит настоящей королевой.

Финальный образ героини. Стоп-кадр: СТС/ шоу «Рогов+»

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