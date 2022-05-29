Готовим пирог с творогом и яблоками
Видео
Как приготовить пасту карбонару с грудинкой
Видео

«Наслаждайтесь пока»: Макс Барских оправдался за появление его песен на российских площадках

Популярный исполнитель и автор песен Макс Барских пообещал, что скоро все хиты будут удалены.

«Наслаждайтесь пока»: Макс Барских оправдался за появление его песен на российских площадках
Макс Барских. Фото: Global Look Press

Музыкант Макс Барских некоторое время назад грозился, что все его треки станут недоступны на Интернет-площадках для жителей России.

Между тем, в это воскресенье появилась информация, что песни Макса Барских просочились-таки в Россию.

Более того, на youtube.com они никуда и не исчезали. Подборки с хитами Макса Барских есть в свободном доступе на этом ресурсе.

Узнав об этом, украинский музыкант сделал вид, что не имеет к этому никакого отношения. Макс Барских записал видеообращение в микроблоге, в котором заявил, что в доступности его треков виновата… Россия. По словам Макса Барских, он сейчас работает над тем, чтобы его песни были удалены.

Макс Барских
Макс Барских вышел на связь в микроблоге. Фото: скрин соцсети

«Моя команда делает все, чтобы их удалить. Наслаждайтесь, пока у вас есть такая возможность», — сказал Макс Барских.

Напомним, ранее музыкант заявлял, что отправляется на фронт и даже красовался в соцсетях в военной форме. Однако некоторое время спустя стало известно, что Макс Барских улетел в США на гастроли, а затем выступал в Европе. Деньги нужны.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

 

Тэги

google новостиМакс БарскихМакс Барских последние новостимузыкантУкраина