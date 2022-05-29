Телепузики вернулись на ТВ и станцевали под Бейонсе

Тинки-Винки, Дипси, Ля-ля, По!

И не говорите, что у вас в голове не заиграла та самая песенка.

28 мая телепузики совершили триумфальное возвращение на ТВ – в шоу Britain’s Got Talent. Четыре цветастых персонажа появились на сцене и однозначно затмили других участников конкурса. А все потому, что в жюри текущего сезона сидит Саймон Коуэлл — телеведущий, продюсер, искатель новых талантов, организатор телепроектов, в том числе и детского развлекательного шоу «Телепузики» 1997-2001 годов.

«Мы добились большого успеха вместе… Это важный момент», — сказал шокированный Саймон.

А затем бывшие протеже вытащили его на сцену, чтобы устроить групповые обнимашки.

Появление телепузиков на шоу талантов произвело фурор в студии, особенно когда персонажей спросили, чем они будут удивлять судей, и те начали танцевать под музыку Бейонсе, ABBA и One Direction. Смотрим, как это было.

Что интересно, эта ностальгическая встреча будет иметь продолжение, ведь все четыре члена жюри сказали «да» и пропустили телепузиков в следующий этап проекта. Любопытно, чем еще эти четыре малыша будут удивлять зрителей.

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