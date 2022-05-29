А Халит с фотоаппаратом? Бергюзар Корель подловили с дочкой Лейлой в люксовом вагоне лондонского поезда

Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» отправилась в поездку на уикенд.

На личной страничке Бергюзар Корель появилось фото, на котором актриса позировала в люксовом вагоне лондонского поезда. Жена Халита Эргенча дала понять, что она с семьей едет в мини-путешествие на уикенд. Актер из турецкого сериала «Великолепный век» привык к комфорту и уюту, поэтому он не стал экономить на билетах, выбрав скоростной поезд со всеми удобствами. Поклонники тут же обратили внимание, что Бергюзар взяла в поездку и дочку Лейлу. Именно ее крошечная ручка видна на фото.

Так, малышку посадили у окошка, напротив звездной мамы. Корель счастливо улыбалась на камеру, предвкушая приятный мини-отпуск с родными. Похоже красавицу-жену подловил для памятного фото Халит Эргенч. Кто бы мог подумать, что султан Сулейман будет пользоваться общественным транспортом, пусть и комфортабельным.

У пары также есть двое сыновей: Али и Хан. Мальчики обычно всюду путешествуют вместе с родителями. Ранее в СМИ писали, что Халит Эргенч перевез семью в Лондон. При этом Бергюзар Корель намекала, что в Европе они просто проводят каникулы.

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