«Наконец-то, можем вам признаться»: Барзиков из «Дома-2» намекнул на беременность Бухынбалтэ

Участники реалити-шоу Иван Барзиков и Кристина Бухынбалтэ отдыхают в Турции.

У участников «Дома-2» Ивана Барзикова и Кристины Бухынбалтэ в самом разгаре роман.

Пара взяла отпуск и отправилась в романтическое путешествие в Турцию.

В микроблогах Ивана и Кристины периодически появляются фотографии, свидетельствующие о том, что им хорошо вместе под жарким турецким солнцем.

Видимо, разгорячившись, Иван Барзиков решил сделать неожиданное признание. Он поделился снимком, сделанным во время прогулки на яхте.

В кадре Кристина Бухынбалтэ предстала лежащей в бикини и обнажив заметно округлившийся животик.

«Мы, наконец-то, можем вам признаться», — намекнул на беременность избранницы Иван Барзиков.

Правда, подписчики с недоверием отнеслись к сообщению. Многие уверены, что это просто шутка, зная, что Иван Барзиков обожает розыгрыши.

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