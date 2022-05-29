«Мои красавицы»: Курбан Омаров показал бывшую и нынешнюю избранниц

Экс-супруг Ксении Бородиной доказал, что его пассии дружат между собой. И ему никто ничего не запрещает.

Бывший муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров ответил на ее недавний выпад.

Бородина заявила, что мужьям нужно запрещать общение с бывшими избранницами. Вероятно, именно это обстоятельство – дружба Курбана Омарова с матерью его сына Омара Аллой и послужило одной из причин разрыва Бородиной с отцом Теоны.

Курбан Омаров доказал, что есть женщины, которые не имеют ничего против его дружбы своих избранников с экс-пассиями. И все при этом живут счастливо.

В микроблоге Курбан Омаров показал совместный снимок двух красивых дам – брюнетки и блондинки.

В первой все тут же узнали Аллу, а по поводу второй выдвинули предположение, что она может быть нынешней пассией Курбана Омарова.

«Мои красавицы! Счастливый человек способен жить в гармонии с самим собой и с внешним миром, проявлять высокое качество мышления и отношения к жизни без всякого дурномыслия, недовольства, зависти и негативизма, ценить то, что имеешь и не тужить по тому, чего нет», — высказался Курбан Омаров под фото.

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