«Мои красавицы»: Курбан Омаров показал бывшую и нынешнюю избранниц

Бывший муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров ответил на ее недавний выпад.
Бородина заявила, что мужьям нужно запрещать общение с бывшими избранницами. Вероятно, именно это обстоятельство – дружба Курбана Омарова с матерью его сына Омара Аллой и послужило одной из причин разрыва Бородиной с отцом Теоны.
Курбан Омаров доказал, что есть женщины, которые не имеют ничего против его дружбы своих избранников с экс-пассиями. И все при этом живут счастливо.
В микроблоге Курбан Омаров показал совместный снимок двух красивых дам – брюнетки и блондинки.
В первой все тут же узнали Аллу, а по поводу второй выдвинули предположение, что она может быть нынешней пассией Курбана Омарова.
«Мои красавицы! Счастливый человек способен жить в гармонии с самим собой и с внешним миром, проявлять высокое качество мышления и отношения к жизни без всякого дурномыслия, недовольства, зависти и негативизма, ценить то, что имеешь и не тужить по тому, чего нет», — высказался Курбан Омаров под фото.
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