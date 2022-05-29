Басков открыл киностудию и собирается сниматься с Судзиловской и Киркоровым

Певца Николая Баскова пленила магия кино. 45-летний артист открыл собственную киностудию и поделился с журналистами планами на съемки первого фильма.

Это будет история про русского вокалиста, который также является разведчиком. Эдакий мужской аналог Маты Хари. Главную роль Басков приберег для себя, а в партнерши наметил Олесю Судзиловскую.

«Она потрясающая актриса. Она снималась в моих клипах. И, может быть, в таком творческом тандеме многое получится», — цитирует Николая передача «Ты не поверишь!» на НТВ.

Певец и актриса совершенно не против любовных сцен.

«С удовольствием, конечно. Мне подружки рассказывали, что Коля просто умопомрачительно целуется, это правда», — отметила Судзиловская.

Она же добавила, что в планах Баскова есть еще и кинопроект с Киркоровым — ремейк на культовый фильм «В джазе только девушки». Певцы якобы собираются примерить на себя женские образы. Посмотрим, дойдут ли эти прожекты до реального воплощения.

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