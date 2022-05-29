Актер Сергей Пускепалис отдал свою премию с кинофестиваля раненным российским солдатам

29 мая в Чите подвели итоги Забайкальского кинофестиваля. Председатель жюри этого мероприятия, актер и режиссер Сергей Пускепалис тоже получил приз — «За яркость и многообразие творческого таланта».

Однако 56-летний артист решил не забирать денежную премию, полагающуюся вместе с наградой, а передал ее раненным военнослужащим, вернувшимся из Украины.

Как сообщил корреспондент издания «Чита.Ру» с места события, Пускепалис отдал деньги лично в руки губернатора региона Александра Осипова и попросил передать их тем, кто находится в госпиталях. Зал приветствовал этот жест бурными аплодисментами.

Добавим, что на этом же фестивале были отмечены Дмитрий Харатьян, Мария Порошина, Анна Ардова, Антон Богданов и другие деятели кино.

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