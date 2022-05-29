«Я же в хорошей форме?»: Волочкова в бирюзовом боди покрасовалась перед зеркалом

Балерина Анастасия Волочкова гордится тем, как выглядит в свои годы.

Звезда балета Анастасия Волочкова в свои 46 лет может дать фору молодым девушкам. Анастасия Волочкова сохранила стройную фигуру.

Она регулярно занимается спортом, держит тело в тонусе и активно выступает на сцене.

В телеграм-канале Анастасия Волочкова показала, как выглядит, представ в бирюзовом боди, плотно обтянувшим ее стан.

Любуясь своим отражением в зеркале, Анастасия Волочкова раскрыла секрет прекрасного внешнего вида. Он в физической нагрузке, умеренном питании и насыщенной личной жизни.

«Я же в хорошей физической форме? Для меня всегда важна стройность и подтянутость мышц! Секрета нет. Большая физическая нагрузка, мизерное питание (салатные листья, отварные яйца всмятку и овощные острые супчики Лолочкины, без соли), спортивный массаж, русская баня и ледяная купель, позитивные эмоции, творчество, любовь и насыщенная личная жизнь. Всем желаю прекрасного воскресного дня!» — поделилась Анастасия Волочкова.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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