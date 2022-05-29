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В модную полоску: располневшая Бузова стала настоящей тростинкой в платье с эффектом стройности

Этот принт становится актуальным каждое лето.

В модную полоску: располневшая Бузова стала настоящей тростинкой в платье с эффектом стройности
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Каждое лето полосатый принт становится модным, об этом ранее рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала. Поэтому одежду с этим морским рисунком можно приобретать надолго, доставая из шкафа в каждый наступивший сезон.

Ольга Бузова последовала совету ведущего и приобрела платье в полоску с юбкой-солнцем. Полосы при этом были расположены вертикально, что подарило наряду эффект стройности.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова. Фото: соцсети

О том, что с помощью правильно расположенной вертикали можно корректировать фигуру тоже ранее говорит Васильев. «Вертикаль всегда стройнит!» — утверждает эксперт моды. Поэтому пополневшая в последнее время певица выглядела настоящей тростинкой.

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