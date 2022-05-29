Пригожин предложил заблокировать песни Барских в музыкальных сервисах

Ранее певец запретил россиянам слушать свои хиты, но теперь они вернулись в аудиотеки популярных сайтов.

29 мая прошла новость о том, что песни украинского певца Макса Барских снова доступны для прослушивания россиянам на музыкальных платформах. Несмотря на то, что 32-летний артист несколько месяцев крайне неблагоприятно высказывался о нашей стране и даже запрещал в ней свою музыку.

Камбэк песен Николая Бортника (настоящее имя певца) прокомментировал известный отечественный продюсер Иосиф Пригожин. По мнению эксперта, Барских и другие артисты, которые агрессивно высказывались против России и ее граждан, должны быть наказаны, в том числе и за счет лишения возможности быть представленными у российских слушателей. Пригожин считает, что треки таких певцов необходимо блокировать компетентным органам.

«То есть, человек не отдает себе отчет в том, что он говорил. Для меня Барских просто не существует как личность», – цитирует Иосифа Игоревича канал «Рен-ТВ».

Продюсер добавил, что многие свои хиты Макс поет на русском языке, соответственно, должен являться предателем в глазах других украинцев.

Напомним, ранее о том, что Барских больше не вернется в Россию, высказалась поп-звезда Ольга Бузова.

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