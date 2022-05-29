«Нахожусь месяц в командировке, на съемках»: Ивлеева объяснила, почему редко общается с фанатами

По словам телеведущей, ей по контракту нельзя делиться подробностями.

Телеведущая Настя Ивлеева в «Телеграм» ответила на вопросы своих многочисленных подписчиков. Она объяснила, куда пропала в последнее время.

«Никуда. Нахожусь уже месяц в командировке, на съемках. Выкладывать отсюда и делиться происходящим — нельзя. Вне съемок досуг тут обыденный и совершенно не интересный». Настя Ивлеева

По словам Насти Ивлеевой, сейчас у нее силы остаются только на сон и еду. «Через несколько дней я возвращаюсь в привычную круговерть событий и буду чаще вас радовать своими дурацкими сторис и веселым контентом», — заметила Настя Ивлеева.

Напомним, что Настя Ивлеева – бывшая жена рэпера Элджея. При этом она уже не раз подчеркивала, что сейчас одинока, но мечтает встретить свою вторую половинку.

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