Наряд-приманка: Яна Кошкина в алом платье с летящими перьями появилась с кавалером ниже нее

32-летняя Яна Кошкина уже несколько лет волнует умы зрителей шоу «Однажды в России» канала ТНТ. Ей приписывали романы с Гариком Харламовым и Гариком Мартиросяном, но ни один из них не имел подтверждения.

А сейчас с ней появился еще один симпатичный комик – Александр Пташенчук, ее коллега по юмористическому проекту.

Яна Кошкина показала в социальных сетях бэкстейдж с прошедшей фотосессии. Вместе со своим спутником она облачилась в алые одежды. Актриса примерила чарующее мини-платье в перьях, которые красиво колыхались на ветру. Нет сомнений, ее коллега был очарован такой красотой.

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